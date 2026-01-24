ATELIER NICHOIRS Prémian
ATELIER NICHOIRS Prémian samedi 14 février 2026.
ATELIER NICHOIRS
4 place amans Prémian Hérault
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Atelier fabrication nichoirs
En préparation du Printemps, venez fabriquer des nichoirs pour accueillir les oiseaux dans votre jardin. Libre participation. .
4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 79 84 58 21
English :
Nest box workshop
