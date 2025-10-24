ATELIER NICHOIRS Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes

Les Gribouilleurs 50 rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-24 14:00:00

fin : 2025-10-24 17:30:00

2025-10-24

Venez fabriquer et repartez avec votre nichoir ou mangeoire pour oiseaux ou gîte pour chauve-souris.

Les matériaux (bois naturel) sont fournis et les enfants seront accompagnés par plusieurs adultes. .

Les Gribouilleurs 50 rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 40 88 95 aveecstesuzanne@gmail.com

English :

Come and make your own birdhouse, bird feeder or bat house.

German :

Kommt und baut und nehmt euren Nistkasten oder eure Futterstelle für Vögel oder euer Fledermausquartier mit nach Hause.

Italiano :

Venite a realizzare la vostra casetta per uccelli, mangiatoia per uccelli o casa per pipistrelli.

Espanol :

Ven y construye tu propia pajarera, comedero para pájaros o casa para murciélagos.

L’événement ATELIER NICHOIRS Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons