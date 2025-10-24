ATELIER NICHOIRS Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes
ATELIER NICHOIRS Les Gribouilleurs Sainte-Suzanne-et-Chammes vendredi 24 octobre 2025.
ATELIER NICHOIRS
Les Gribouilleurs 50 rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 17:30:00
2025-10-24
Venez fabriquer et repartez avec votre nichoir ou mangeoire pour oiseaux ou gîte pour chauve-souris.
Les matériaux (bois naturel) sont fournis et les enfants seront accompagnés par plusieurs adultes. .
Les Gribouilleurs 50 rue de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 57 40 88 95 aveecstesuzanne@gmail.com
English :
Come and make your own birdhouse, bird feeder or bat house.
German :
Kommt und baut und nehmt euren Nistkasten oder eure Futterstelle für Vögel oder euer Fledermausquartier mit nach Hause.
Italiano :
Venite a realizzare la vostra casetta per uccelli, mangiatoia per uccelli o casa per pipistrelli.
Espanol :
Ven y construye tu propia pajarera, comedero para pájaros o casa para murciélagos.
