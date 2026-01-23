ATELIER NID D’HIRONDELLE Maison de la Forêt Le Gâvre

ATELIER NID D’HIRONDELLE

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Construction de nichoirs d’hirondelles. Sur réservation. Participation libre.

.

Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Construction of swallow boxes. Reservations required. Free admission.

L’événement ATELIER NID D’HIRONDELLE Le Gâvre a été mis à jour le 2026-01-23 par Point d’accueil de Blain