ATELIER NID D’HIRONDELLE Maison de la Forêt Le Gâvre mercredi 18 février 2026.
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Construction de nichoirs d’hirondelles. Sur réservation. Participation libre.
Maison de la Forêt 2 route de Conquereuil Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire maisondelaforet44@orange.fr
English :
Construction of swallow boxes. Reservations required. Free admission.
