Atelier NIRVANA: « Détente corporelle et de l’esprit en musique » Les Hogues

Atelier NIRVANA: « Détente corporelle et de l’esprit en musique » Les Hogues samedi 9 août 2025.

Atelier NIRVANA: « Détente corporelle et de l’esprit en musique »

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 10:00:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose avec Nathalie Bergeron-Duval, un atelier entre le yoga, le pilate, la danse et la sophrologie. Travail complet pour le corps et l’esprit, Nirvana est une séquence de mouvements, fluides et répétés sur un rythme respiratoire. La pratique se déroule sur une musique originale qui crée les ondes cérébrales propices à la relaxation.

Les bénéfices détoxification respiratoire, étirements profonds, activation de l’énergie, détente mentale et physique.

A partir de 15 ans

Prévoyez une tenue confortable, des chaussures souples et un tapis de yoga (si vous avez), l’activité se déroulera en salle.

Inscription au 06 22 77 77 71

Site de l’animatrice https://nathaliebergeronduval.fr

Tarif Participation libre

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 22 77 77 71

English : Atelier NIRVANA: « Détente corporelle et de l’esprit en musique »

As part of its activities at the Maison Forestière, the Haugr association invites you to join Nathalie Bergeron-Duval for a workshop combining yoga, pilates, dance and sophrology. A complete workout for body and mind, Nirvana is a sequence of fluid movements repeated to a breathing rhythm. The practice is set to original music that creates the brain waves conducive to relaxation.

Benefits: respiratory detoxification, deep stretching, energy activation, mental and physical relaxation.

For ages 15 and up

Bring comfortable clothing, soft shoes and a yoga mat (if you have one), the activity will take place indoors.

To register, call 06 22 77 77 71

Instructor’s website: https://nathaliebergeronduval.fr

Price: Free participation

German :

Im Rahmen seiner Aktivitäten im Maison Forestière bietet Ihnen der Verein Haugr mit Nathalie Bergeron-Duval einen Workshop zwischen Yoga, Pilates, Tanz und Sophrologie an. Nirvana ist ein umfassendes Workout für Körper und Geist und besteht aus einer Sequenz von Bewegungen, die fließend sind und sich im Atemrhythmus wiederholen. Die Praxis findet zu Originalmusik statt, die Gehirnwellen erzeugt, die der Entspannung förderlich sind.

Die Vorteile: Entgiftung der Atemwege, tiefe Dehnung, Aktivierung der Energie, geistige und körperliche Entspannung.

Ab 15 Jahren

Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, weiche Schuhe und eine Yogamatte (falls vorhanden) mit, die Aktivität findet in einem Raum statt.

Anmeldung unter 06 22 77 77 71

Website der Moderatorin: https://nathaliebergeronduval.fr

Tarif: Freie Teilnahme

Italiano :

Nell’ambito delle attività della Maison Forestière, l’associazione Haugr propone un workshop con Nathalie Bergeron-Duval, che combina yoga, pilates, danza e sofrologia. Un allenamento completo per il corpo e la mente, Nirvana è una sequenza di movimenti fluidi ripetuti a ritmo di respirazione. Viene eseguito su una musica originale che crea le onde cerebrali necessarie per il rilassamento.

I benefici: disintossicazione respiratoria, stretching profondo, attivazione energetica, rilassamento mentale e fisico.

A partire dai 15 anni di età

Portare abiti comodi, scarpe morbide e un tappetino da yoga (se lo si possiede). L’attività si svolgerà al chiuso.

Per iscriversi, chiamare il numero 06 22 77 77 71

Sito web dell’istruttore: https://nathaliebergeronduval.fr

Prezzo: Partecipazione gratuita

Espanol :

En el marco de sus actividades en la Maison Forestière, la asociación Haugr propone un taller con Nathalie Bergeron-Duval, que combina yoga, pilates, danza y sofrología. Nirvana es una secuencia de movimientos fluidos que se repiten al ritmo de la respiración. Se interpreta con una música original que crea las ondas cerebrales necesarias para la relajación.

Beneficios: desintoxicación respiratoria, estiramientos profundos, activación energética, relajación mental y física.

A partir de 15 años

Trae ropa cómoda, calzado blando y una esterilla de yoga (si tienes). La actividad se desarrollará en el interior.

Para inscribirse, llame al 06 22 77 77 71

Sitio web del instructor: https://nathaliebergeronduval.fr

Precio: Participación gratuita

