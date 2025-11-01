Atelier NIRVANA: Détente corporelle et de l’esprit en musique Les Hogues

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Début : 2025-11-01 11:00:00

fin : 2025-11-01 12:15:00

2025-11-01

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose avec Nathalie Bergeron-Duval, un atelier entre le yoga, le pilate, la danse et la sophrologie. Travail complet pour le corps et l’esprit, Nirvana est une séquence de mouvements, fluides et répétés sur un rythme respiratoire. La pratique se déroule sur une musique originale qui crée les ondes cérébrales propices à la relaxation.

Les bénéfices détoxification respiratoire, étirements profonds, activation de l’énergie, détente mentale et physique.

A partir de 15 ans

Prévoyez une tenue confortable, des chaussures souples et un tapis de yoga (si vous avez), l’activité se déroulera en salle.

Inscription au 06 22 77 77 71

Site de l’animatrice https://nathaliebergeronduval.fr

Tarif Participation libre .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 22 77 77 71

