Atelier Nivologie Comprendre le manteau neigeux Maison de la Montagne Argelès-Gazost vendredi 12 septembre 2025.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-12 16:00:00

fin : 2025-09-12 17:00:00

2025-09-12

Intervenants

Xavier Pasquier, formateur ANENA

PGHM de Pierrefitte-Nestalas

Objectifs pédagogiques

Comprendre la formation et la structure du manteau neigeux.

Identifier les différents types de neige et leur impact sur la stabilité du manteau.

Apprendre à évaluer la stabilité du manteau neigeux sur le terrain.

Sensibiliser aux risques d’avalanches liés à un manteau neigeux instable.

Partager des retours d’expérience du PGHM sur les interventions liées aux avalanches. .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Speakers

Xavier Pasquier, ANENA trainer

PGHM Pierrefitte-Nestalas

German :

Referenten:

Xavier Pasquier, ANENA-Ausbilder

PGHM von Pierrefitte-Nestalas

Italiano :

Relatori:

Xavier Pasquier, formatore ANENA

PGHM di Pierrefitte-Nestalas

Espanol :

Ponentes:

Xavier Pasquier, formador ANENA

PGHM de Pierrefitte-Nestalas

