Atelier Nivologie Comprendre le manteau neigeux Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-09-12 16:00:00
fin : 2025-09-12 17:00:00
2025-09-12
Intervenants
Xavier Pasquier, formateur ANENA
PGHM de Pierrefitte-Nestalas
Objectifs pédagogiques
Comprendre la formation et la structure du manteau neigeux.
Identifier les différents types de neige et leur impact sur la stabilité du manteau.
Apprendre à évaluer la stabilité du manteau neigeux sur le terrain.
Sensibiliser aux risques d’avalanches liés à un manteau neigeux instable.
Partager des retours d’expérience du PGHM sur les interventions liées aux avalanches. .
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
Speakers
Xavier Pasquier, ANENA trainer
PGHM Pierrefitte-Nestalas
German :
Referenten:
Xavier Pasquier, ANENA-Ausbilder
PGHM von Pierrefitte-Nestalas
Italiano :
Relatori:
Xavier Pasquier, formatore ANENA
PGHM di Pierrefitte-Nestalas
Espanol :
Ponentes:
Xavier Pasquier, formador ANENA
PGHM de Pierrefitte-Nestalas
