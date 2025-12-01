Atelier Noël à l’italienne La Grande École Le Havre

Atelier Noël à l’italienne

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 17:00:00

fin : 2025-12-16 20:00:00

Date(s) :

2025-12-16

Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez l’esprit festif et chaleureux de la table italienne. Entre convivialité, bonne humeur et esprit de partage, cet atelier promet un délicieux moment d’évasion et de fête.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Atelier Noël à l’italienne

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Noël à l’italienne Le Havre a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie