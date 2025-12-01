Atelier Noël à l’italienne La Grande École Le Havre
Atelier Noël à l’italienne La Grande École Le Havre mardi 16 décembre 2025.
Atelier Noël à l’italienne
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-16 17:00:00
fin : 2025-12-16 20:00:00
2025-12-16
Guidé·e par notre cheffe Sabrina, découvrez l’esprit festif et chaleureux de la table italienne. Entre convivialité, bonne humeur et esprit de partage, cet atelier promet un délicieux moment d’évasion et de fête.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
