ATELIER NOËL AU NATUREL Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
À l’approche de Noël, venez passer un moment convivial à fabriquer vos décorations avec les éléments que la nature nous offre !
adhérent 5€, non-adhérent 10€
Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr
English :
With Christmas just around the corner, come and spend a convivial moment making your own decorations from the elements nature has to offer!
members: 5?, non-members: 10?
German :
Wenn Weihnachten vor der Tür steht, können Sie in geselliger Runde Ihre eigenen Dekorationen aus den Elementen herstellen, die die Natur uns bietet!
mitglied: 5?, Nicht-Mitglied: 10?
Italiano :
In vista del Natale, venite a passare un po’ di tempo a creare le vostre decorazioni con gli elementi che la natura ci offre!
soci: €5, non soci: €10
Espanol :
En vísperas de la Navidad, venga a pasar un rato agradable elaborando sus propios adornos con los elementos que le ofrece la naturaleza
socios: 5 €, no socios: 10
