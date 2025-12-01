ATELIER NOËL AU NATUREL Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription Bagnères-de-Bigorre

ATELIER NOËL AU NATUREL

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 16:00:00

2025-12-13

À l’approche de Noël, venez passer un moment convivial à fabriquer vos décorations avec les éléments que la nature nous offre !

adhérent 5€, non-adhérent 10€

Point de rendez-vous communiqué lors de l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

English :

With Christmas just around the corner, come and spend a convivial moment making your own decorations from the elements nature has to offer!

members: 5?, non-members: 10?

German :

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, können Sie in geselliger Runde Ihre eigenen Dekorationen aus den Elementen herstellen, die die Natur uns bietet!

mitglied: 5?, Nicht-Mitglied: 10?

Italiano :

In vista del Natale, venite a passare un po’ di tempo a creare le vostre decorazioni con gli elementi che la natura ci offre!

soci: €5, non soci: €10

Espanol :

En vísperas de la Navidad, venga a pasar un rato agradable elaborando sus propios adornos con los elementos que le ofrece la naturaleza

socios: 5 €, no socios: 10

