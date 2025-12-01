Atelier Noël DIY Le Portrait foufou Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Noël DIY Le Portrait foufou

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Créer, dessiner, jouer avec les couleurs !

Pour les fêtes, offrez un portrait unique (et un peu fou) à vos proches même si vous pensez que vous ne savez pas dessiner !

Dessiner comme un vrai artiste (oui oui vraiment !), s’amuser avec les couleurs, découvrir la magie de l’aquarelle, des pastels et du collage… Voici ce que vous propose Fanny dans son atelier mixed media .

Durant 2 heures, en solo ou en famille, vous, et/ou votre enfant découvriront comment réaliser un portrait réaliste sur fond abstrait avec une technique simple et amusante utilisant plusieurs matières et médiums.

Créativité, détente et lâcher-prise seront les maîtres-mots de ce premier atelier haut en couleur !

Attention le jour J, venez avec un portrait imprimé sur feuille d’imprimante format A4.

Si vous n’avez pas d’imprimante, envoyez nous la photo que vous voudrez dessiner et nous nous chargerons de l’imprimer pour vous.

Matériel fourni.

Ouvert à tous à partir de 7 ans en autonomie.

Inscription obligatoire. .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

