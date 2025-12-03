Atelier Noël en papier Troyes
Atelier Noël en papier Troyes mercredi 3 décembre 2025.
Atelier Noël en papier
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 09:00:00
fin : 2025-12-03 12:00:00
Date(s) :
2025-12-03
> De 9h à 12h atelier de création de décorations pour la maison, en papier.
Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans.
> De 14h à 17h techniques de pliage pour réaliser des emballages cadeaux originaux.
Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans. .
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Noël en papier Troyes a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne