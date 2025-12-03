Atelier Noël en papier Troyes

Atelier Noël en papier

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Gratuit

Début : 2025-12-03 09:00:00

fin : 2025-12-03 12:00:00

2025-12-03

> De 9h à 12h atelier de création de décorations pour la maison, en papier.

Gratuit, sur inscription, à partir de 7 ans.



> De 14h à 17h techniques de pliage pour réaliser des emballages cadeaux originaux.

Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans. .

Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com

