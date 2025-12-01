atelier Noel Grignan

Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:00:00

2025-12-22

ATELIER CREATION DE BONSHOMMES DE NEIGE JOYEUX NOEL AVEC DES ASSIETTES EN CARTON DECOREES
4 rue de l’hôpital 26230 GRIGNAN Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 38 92  mjc26grignan@orange.fr

MERRY CHRISTMAS SNOWMEN WORKSHOP WITH DECORATED PAPER PLATES

