atelier Noel Grignan
4 rue de l’hôpital 26230 GRIGNAN Grignan Drôme
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 16:00:00
2025-12-22
ATELIER CREATION DE BONSHOMMES DE NEIGE JOYEUX NOEL AVEC DES ASSIETTES EN CARTON DECOREES
4 rue de l’hôpital 26230 GRIGNAN Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 38 92 mjc26grignan@orange.fr
MERRY CHRISTMAS SNOWMEN WORKSHOP WITH DECORATED PAPER PLATES
