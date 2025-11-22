Atelier Noël La Halte La Halte Monsempron-Libos
La Halte vous propose un atelier Noël création de calendrier de l’avant. Inscription conseillée.
La Halte 1 place du marché Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 26 57 63
English : Atelier Noël La Halte
La Halte offers a Christmas workshop: creating an advent calendar. Registration is recommended.
German : Atelier Noël La Halte
La Halte bietet Ihnen einen Weihnachtsworkshop an: Gestaltung eines Adventskalenders. Anmeldung empfohlen.
Italiano :
La Halte propone un laboratorio natalizio: creare un calendario di Natale. Si raccomanda la registrazione.
Espanol : Atelier Noël La Halte
La Halte ofrece un taller navideño: crear un calendario de Navidad. Se recomienda inscribirse.
L’événement Atelier Noël La Halte Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot