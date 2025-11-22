Atelier Noël La Halte La Halte Monsempron-Libos

Atelier Noël La Halte

La Halte 1 place du marché Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La Halte vous propose un atelier Noël création de calendrier de l’avant. Inscription conseillée.

La Halte 1 place du marché Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 26 57 63

English : Atelier Noël La Halte

La Halte offers a Christmas workshop: creating an advent calendar. Registration is recommended.

German : Atelier Noël La Halte

La Halte bietet Ihnen einen Weihnachtsworkshop an: Gestaltung eines Adventskalenders. Anmeldung empfohlen.

Italiano :

La Halte propone un laboratorio natalizio: creare un calendario di Natale. Si raccomanda la registrazione.

Espanol : Atelier Noël La Halte

La Halte ofrece un taller navideño: crear un calendario de Navidad. Se recomienda inscribirse.

