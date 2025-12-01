Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-21 15:00:00
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le dimanche 21 décembre !
Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël.
2€ par enfant
Sur réservation 02 33 72 52 55 ou à musee@saint-lo.fr .
5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
