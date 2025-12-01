Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô dimanche 21 décembre 2025.

Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le dimanche 21 décembre !

Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël.

2€ par enfant

Sur réservation 02 33 72 52 55 ou à musee@saint-lo.fr .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Noël > Musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Saint-Lô