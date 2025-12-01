Atelier Noël Sculptures suspendues & ornements de Noël naturels Manufacture des Capucins Vernon

Atelier Noël Sculptures suspendues & ornements de Noël naturels

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon Eure

Début : 2025-12-17 14:00:00

fin : 2025-12-17 15:30:00

Le Mercredi 17 décembre, de 14h à 15h30

Atelier Noël Créations Naturelles

à la Manufacture des Capucins

Étoiles, mobiles, petites sculptures ou ornements…

Enfants et ados imaginent leurs décorations de Noël à partir de matériaux offerts par la nature !

Bois, branches, feuilles, fibres…

Tout devient matière à créer des formes poétiques, des esprits d’hiver ou de petites sculptures du lien.

✨ Un atelier ludique, sensible et créatif pour célébrer Noël autrement et laisser la nature inspirer la magie des fêtes.

Adapté à tous les âges

• 5–8 ans petites décorations simples & formes poétiques

• 9–12 ans ornements plus élaborés & mini-sculptures

• 13–16 ans sculptures du lien & créations plus détaillées

️ Tout le matériel est fourni — aucune compétence préalable requise.

Gratuit sur inscription obligatoire .

Manufacture des Capucins Eco-quartier Fieschi Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

