Atelier nœuds marins Matelotage sur l’Aster

Gare d’eau Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-08 15:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Embarquez sur la péniche Aster à Saint-Jean-de-Losne pour un atelier matelotage unique ! Devenez un véritable marinier en maîtrisant l’art des nœuds marins. Dans le cadre authentique de ce joyau du patrimoine fluvial, apprenez des gestes ancestraux tout en partageant un moment convivial. .

Gare d’eau Saint-Jean-de-Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 63 01 93 service.tourisme@rivesdesaone.fr

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English : Atelier nœuds marins Matelotage sur l’Aster

L’événement Atelier nœuds marins Matelotage sur l’Aster Saint-Jean-de-Losne a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Rives de Saône