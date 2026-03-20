Atelier nomade des Armadillos – Fabrication de petites marionnettes Atelier du Tatou Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-10 19:00 – 21:00

Gratuit : non Informations et inscriptions :armadillonantes@gmail.comou 06 08 00 69 95 Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Atelier, par Armadillo Atelier de fabrication de petites marionnettes sur table, destiné aux enfants dès 6 ans, avec la possibilité de participer en duo adulte-enfant. Accessible à toutes et tous dans la limite des places disponibles. Dates proposées :Vendredi 10 avril 2026 de 19h à 21hSamedi 11 avril 2026 de 10h30 à 12h30 Dans le cadre de Place auX mondeS

Atelier du Tatou Bouguenais 44340

https://metropole.nantes.fr/actualites/place-aux-mondes-revient-en-2026



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