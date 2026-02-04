Atelier Nos animaux à La Boria des Gotas La Boria des Gotas Saint-Didier-en-Velay
La Boria des Gotas 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-16
2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16 2026-05-16
Velez découvrir les animaux de la ferme de Gwendoline !
La Boria des Gotas 495 chemin de Goutte Vachon Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 44 53 11 laboriadesgotas@gmail.com
English :
Discover the animals on Gwendoline’s farm!
