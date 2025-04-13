Atelier Nos lits brûlent | TURFU Festival Le Dôme Caen

Atelier Nos lits brûlent | TURFU Festival

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-05-07 17:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Nous sommes à Caen le 28 juillet 2050, il fait plus de 35° en pleine nuit dans votre logement et vous n’arrivez pas à dormir à cause de la chaleur. Vous vous dites “Ce sera juste une mauvaise nuit de sommeil, ce n’est pas grave”.

Gratuit, inscription obligatoire. Nous sommes à Caen le 28 juillet 2050, il fait plus de 35° en pleine nuit dans votre logement et vous n’arrivez pas à dormir à cause de la chaleur. Vous vous dites “Ce sera juste une mauvaise nuit de sommeil, ce n’est pas grave”.

Mais malheureusement les nuits comme celle-ci s’enchaînent au cours de l’été, et le risque sur votre santé s’accumule. Il apparaît essentiel de rompre ce lien négatif entre chaleur et sommeil, et de préserver notre santé.

Venez partager votre ressenti face à ces nuits chaudes, vos trucs et astuces pour lutter contre la chaleur chez vous, et comprendre l’impact de la chaleur, notamment due au réchauffement climatique, sur la qualité de votre sommeil.

Dans un atelier de partage, de sensibilisation et de fabrication de solution DIY pour mieux dormir dès cet été, avec Paquito Bernard et Alan Le Calloch, chercheur et doctorant travaillant pour l’Institut de recherche en santé, environnement, travail basé à Rennes. Dans leur équipe (Ci²tés), ils s’intéressent aux répercussions du changement climatique sur la santé, en prenant en compte les notions de territoires, d’inégalités et d’écosystèmes. Ils sont actuellement impliqués dans le projet de recherche CoolSleep, qui s’intéresse aux interactions entre sommeil et chaleur, dans le logement de personnes vivant en HLM.

Intervenants

Paquito Bernard, Chercheur Inserm Laboratoire Irset Institut de recherche en santé, environnement et travail, Rennes

Alan Le Calloch, Doctorant

Partenaires

Irset, EHESP, Univ Rennes, Inserm .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Nos lits brûlent | TURFU Festival

We’re in Caen on 28 July 2050, and it’s over 35°C in the middle of the night in your home and you can’t sleep because of the heat. You say to yourself It’ll just be a bad night’s sleep, it’s no big deal .

L’événement Atelier Nos lits brûlent | TURFU Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-20 par Calvados Attractivité