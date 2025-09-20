Atelier Notre-Dame, du dessin à la maquette Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers

Atelier Notre-Dame, du dessin à la maquette Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation. En continu dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Démonstration de dessin d’architecture et de construction d’une maquette de la façade de Notre-Dame-la-Grande !

À partir de quelques kits de construction, le public pourra reconstruire la façade de l’édifice.

Animation proposée par Rémi Cochin, dessinateur d’architecture et maquettiste.

Église Notre-Dame-la-Grande Place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

© Daniel Proux