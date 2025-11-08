Atelier nouage de foulards SOULEIADO Tarascon Boutique Souleïado Tarascon

Atelier nouage de foulards SOULEIADO Tarascon

Samedi 8 novembre 2025 de 11h à 16h.

Sur inscription. Boutique Souleïado 39 rue Charles Demery Tarascon Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Les Ateliers SOULEIADO sont le rendez-vous incontournable pour vivre une expérience unique ! C’est une invitation à découvrir l’histoire et le savoir-faire de notre marque !

Pour cette nouvelle saison, la boutique propose de découvrir l’histoire des imprimés et les collections exclusives de foulards Souleiado, d’apprendre des techniques de nouages simples et originales mais également, de transformer son foulard en véritable accessoire chic & audacieux. Ce moment est une occasion unique pour vivre une expérience inspirante, où chaque essayage invite à révéler son style ! .

Boutique Souleïado 39 rue Charles Demery Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 08 80

English :

Ateliers SOULEIADO is the place to be for a unique experience! It’s an invitation to discover the history and know-how of our brand!

German :

Die SOULEIADO-Workshops sind ein unumgänglicher Termin für ein einzigartiges Erlebnis! Es ist eine Einladung, die Geschichte und das Know-how unserer Marke zu entdecken!

Italiano :

I Workshop SOULEIADO sono il luogo ideale per vivere un’esperienza unica! È un invito a scoprire la storia e l’esperienza del nostro marchio!

Espanol :

Los Talleres SOULEIADO son el lugar ideal para vivir una experiencia única Es una invitación a descubrir la historia y la experiencia de nuestra marca

