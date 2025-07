Atelier nougatine Quai de la Réunion Le Havre

Atelier nougatine Quai de la Réunion Le Havre mardi 15 juillet 2025.

Atelier nougatine

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15 11:15:00

fin : 2025-07-15 11:45:00

Date(s) :

2025-07-15

Plonge dans le monde fascinant de la peau avec notre animatrice !

Un moment ludique et sensoriel où les enfants (6-12 ans) vont :

– Découvrir les secrets de leur peau son rôle et son fonctionnement,

– Apprendre les gestes essentiels pour la nettoyer et l’hydrater,

– Profiter d’une expérience sensorielle unique senteurs, textures… Un éveil des sens tout en douceur,

– Être guidés pas à pas avec le livret Nougatine Paris !

(accès piscine inclus)

Réservation obligatoire auprès de l’Institut des Bains des Docks.

Plonge dans le monde fascinant de la peau avec notre animatrice !

Un moment ludique et sensoriel où les enfants (6-12 ans) vont :

– Découvrir les secrets de leur peau son rôle et son fonctionnement,

– Apprendre les gestes essentiels pour la nettoyer et l’hydrater,

– Profiter d’une expérience sensorielle unique senteurs, textures… Un éveil des sens tout en douceur,

– Être guidés pas à pas avec le livret Nougatine Paris !

(accès piscine inclus)

Réservation obligatoire auprès de l’Institut des Bains des Docks. .

Quai de la Réunion Les Bains des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 79 29 55 contact@les-bains-des-docks.com

English : Atelier nougatine

Dive into the fascinating world of skin with our animator!

A fun, sensory experience where children (aged 6-12) will :

– Discover the secrets of their skin: its role and how it functions,

– Learn how to cleanse and moisturize their skin,

– Enjoy a unique sensory experience: scents, textures? A gentle awakening of the senses,

– Step-by-step guidance with the Nougatine Paris booklet!

(pool access included)

Reservations required at Institut des Bains des Docks.

German :

Tauche mit unserer Animateurin in die faszinierende Welt der Haut ein!

Ein spielerischer und sensorischer Moment, in dem die Kinder (6-12 Jahre) :

– Die Geheimnisse ihrer Haut entdecken: ihre Rolle und ihre Funktionsweise,

– Sie lernen, wie man sie reinigt und mit Feuchtigkeit versorgt,

– Eine einzigartige Sinneserfahrung machen: Düfte, Texturen? Ein sanftes Erwecken der Sinne,

– Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dem Nougatine Paris-Booklet!

(Zugang zum Schwimmbad inbegriffen)

Reservierung beim Institut des Bains des Docks erforderlich.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo della pelle con il nostro animatore!

Un’esperienza divertente e sensoriale in cui i bambini (dai 6 ai 12 anni) potranno:

– Scopriranno i segreti della loro pelle: cosa fa e come funziona,

– Impareranno i passaggi essenziali per la pulizia e l’idratazione,

– Vivere un’esperienza sensoriale unica: profumi, consistenze? Un dolce risveglio dei sensi,

– Guida passo dopo passo con il libretto Nougatine Paris!

(accesso alla piscina incluso)

Le prenotazioni devono essere effettuate presso l’Institut des Bains des Docks.

Espanol :

¡Sumérgete en el fascinante mundo de la piel con nuestro animador!

Una experiencia divertida y sensorial en la que los niños (de 6 a 12 años) :

– Descubrirán los secretos de su piel: qué hace y cómo funciona,

– Aprender los pasos esenciales para la limpieza y la hidratación,

– Disfrutar de una experiencia sensorial única: olores, texturas.. Un suave despertar de los sentidos,

– Guía paso a paso con el folleto Nougatine Paris

(acceso a la piscina incluido)

Las reservas deben realizarse en el Institut des Bains des Docks.

L’événement Atelier nougatine Le Havre a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie