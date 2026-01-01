Atelier Nous, sorcière et sauvage Médiathèque Charles Galtier Eygalières

Atelier Nous, sorcière et sauvage

Dimanche 25 janvier 2026 à 14h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 14:00:00

Date(s) :

2026-01-25

La Médiathèque d’Eygalières propose un atelier créatif Nous, sorcière et sauvage le mercredi 25 février à 14h !Enfants

Organisé par la Médiathèque d’Eygalières en collaboration avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône.

Atelier animé par Florence.

D’après les créations de l’artiste japonaise Hitomi Takeda.



Viens créer l’arbre sauvage, ton bestiaire bizarre et ton portrait de sorcier ou sorcière.



Pour les enfants à partir de 8 ans .

Sur inscription auprès de la Médiathèque. .

Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Eygalières Media Library is offering a creative workshop entitled ‘We, witches and savages’ on Wednesday 25 February at 2pm!

L’événement Atelier Nous, sorcière et sauvage Eygalières a été mis à jour le 2026-01-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles