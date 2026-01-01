Atelier Nous, sorcière et sauvage Médiathèque Charles Galtier Eygalières
Atelier Nous, sorcière et sauvage Médiathèque Charles Galtier Eygalières dimanche 25 janvier 2026.
Atelier Nous, sorcière et sauvage
Dimanche 25 janvier 2026 à 14h. Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 14:00:00
Date(s) :
2026-01-25
La Médiathèque d’Eygalières propose un atelier créatif Nous, sorcière et sauvage le mercredi 25 février à 14h !Enfants
Organisé par la Médiathèque d’Eygalières en collaboration avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône.
Atelier animé par Florence.
D’après les créations de l’artiste japonaise Hitomi Takeda.
Viens créer l’arbre sauvage, ton bestiaire bizarre et ton portrait de sorcier ou sorcière.
Pour les enfants à partir de 8 ans .
Sur inscription auprès de la Médiathèque. .
Médiathèque Charles Galtier 120 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 92 79 bibliotheque.eygalieres@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Eygalières Media Library is offering a creative workshop entitled ‘We, witches and savages’ on Wednesday 25 February at 2pm!
L’événement Atelier Nous, sorcière et sauvage Eygalières a été mis à jour le 2026-01-22 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles