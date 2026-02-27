Atelier Nouvel An Chinois à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde

Atelier Nouvel An Chinois à la micro folie

Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Venez découvrir les traditions de l’Empire du Milieu, à l’occasion du nouvel an chinois, et fabriquez une décoration en papier découpé et une lanterne

Durée 1h30, sur inscription

Enfant à partir de 6 ans. .

