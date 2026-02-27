Atelier Nouvel An Chinois à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde
Atelier Nouvel An Chinois à la micro folie Mediathèque Danielle Mitterand Saint-Ciers-sur-Gironde mercredi 11 mars 2026.
Atelier Nouvel An Chinois à la micro folie
Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Venez découvrir les traditions de l’Empire du Milieu, à l’occasion du nouvel an chinois, et fabriquez une décoration en papier découpé et une lanterne
Durée 1h30, sur inscription
Enfant à partir de 6 ans. .
Mediathèque Danielle Mitterand 5 Rue du Petit Village Saint-Ciers-sur-Gironde 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 92 90 75 micro-folie@cc-estuaire.fr
