Atelier Nouvel an lunaire Salon des P’Tea Chats Le Havre

Atelier Nouvel an lunaire

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21 20:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Roxane vos embarque pour un atelier autour du food pairing (accords boissons et mets). Vous mettrez en lumière quelques recettes d’origine chinoise que vous associerez avec des boissons d’influences asiatiques (avec et sans alcool) ! L’occasion de tester de nouveaux goûts. Et quoi de mieux que de vivre cette expérience culinaire, au Salon des P’tea chats ?

Au programme de cet atelier

– une initiation au food pairing,

– jeux gustatifs et sensoriels,

– 4 dégustations détaillées.

L’atelier se déroulant dans un bar à chats, soyez vigilant aux éventuelles allergies Durée 1h30

Réservation obligatoire. .

Salon des P’Tea Chats 186 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 78 76 02 bieresefromages@gmail.com

Atelier Nouvel an lunaire

