Atelier Number 4 Dun-le-Palestel 3 juillet 2025 10:00

Creuse

Atelier Number 4 4 rue de Dunet Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2025-07-03 10:00:00

fin : 2025-07-19 17:00:00

2025-07-03

2025-07-05

2025-07-10

2025-07-12

2025-07-17

2025-07-19

2025-07-24

2025-07-26

2025-07-31

2025-08-02

2025-08-07

2025-08-09

2025-08-14

2025-08-16

2025-08-21

2025-08-23

2025-08-28

2025-08-30

Helen et Julian vous accueillent pour visiter leur expo d’art permanente, dans leur atelier et à leur domicile

Ils travaillent tous les 2 le collage et les techniques mixtes, créant des oeuvres d’art moderne unique, des cartes, des kits de collage et d’autres objets d’art.

Ils organisent des ateliers de collage, et sur demande, des évènements pour les grands groupes. .

4 rue de Dunet

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 99 91 helenburgoyne@yahoo.com

