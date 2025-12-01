Atelier Number cake Clères

Atelier Number cake

68 Rue de l’Église Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 09:30:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

La Forêt des Macarons à Clères vous propose un atelier Number Cake !

Au programme de cet atelier très ludique, vous allez

– Apprendre à préparer une pâte sucrée, base délicate et fondante pour le Number Cake.

– Apprendre à réaliser une crème diplomate

– Apprendre à remplir et manier une poche à douille.

– Découvrir les astuces de décoration pour personnaliser votre Number Cake selon vos goûts et vos envies.

Que vous soyez débutant ou amateur passionné, cet atelier est conçu pour vous permettre de réaliser un Number Cake en forme de rond pour 6 personnes que vous serez fier(e) d’apporter à la fin de l’atelier.

Comme pour tous les autres ateliers, une pause dégustation vous sera proposée au cours de cet atelier.

Bonne humeur et échanges garantis !

Durée 3h 4 à 8 participants .

English : Atelier Number cake

