Atelier NumériKids : ma planète & le numérique avec KocoyaThinklab Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

ATELIER 100 % LUDIQUE ET INTÉRACTIF

Cet atelier propose aux enfants de 9 à 11 ans de découvrir, de manière simple et concrète, ce qui se cache derrière nos appareils numériques : comment ils sont fabriqués, ce qu’ils consomment, et comment les utiliser intelligemment au quotidien.

Les enfants exploreront ainsi : les ressources utilisées (matières premières, eau, énergie) l’impact des usages quotidiens : vidéos, jeux, stockage…

L’atelier est 100 % ludique, interactif et sans aucun jugement écologique. L’objectif est simplement de leur permettre de comprendre et d’agir à leur niveau, en restant dans une approche positive et accessible.

Le samedi 17 janvier | 15h

de 9 à 11 ans, sur inscription

Durée : 1 heure 30

Une expérience amusante et éducative pour découvrir les enjeux environnementaux liés aux usages numériques.

Le samedi 17 janvier 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 11 ans.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/