Atelier numérique #4 Scanner avec son smartphone – Médiathèque Guingamp 26 juin 2025 10:00

Côtes-d’Armor

Atelier numérique #4 Scanner avec son smartphone Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 10:00:00

fin : 2025-06-26 12:00:00

Date(s) :

2025-06-26

« Comment scanner et partager un document avec son smartphone ou sa tablette ? Comment utiliser les QR codes ?

Vous pouvez apporter votre smartphone ou votre tablette personnelle ou venir tester celles de la médiathèque.

Ambiance conviviale et échanges autour du numérique avec Catherine Théaud, conseillère numérique. » Public Ados et adultes. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

