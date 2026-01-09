Atelier numérique à la Cafet’ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 14 janvier, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Lors de cet atelier numérique, vous pourrez dessiner votre jeu de plateforme sur une feuille blanche puis le photographier pour y jouer sur la tablette !

### Atelier numérique à la Cafet’

Animé par Lucie, Médiatrice Numérique

Mercredi 14 JANVIER 2026 de entre 16H et 17H.

Début : 2026-01-14T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T17:00:00.000+01:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



