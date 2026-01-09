Atelier numérique à la Cafet’ Maison de quartier La Bellangerais Rennes
Gratuit – Sans inscription
Lors de cet atelier numérique, vous pourrez dessiner votre jeu de plateforme sur une feuille blanche puis le photographier pour y jouer sur la tablette !
### Atelier numérique à la Cafet’
Animé par Lucie, Médiatrice Numérique
Mercredi 14 JANVIER 2026 de entre 16H et 17H.
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine