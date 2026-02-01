Atelier numérique Achats en ligne Montfort-sur-Meu

Atelier numérique Achats en ligne

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Le samedi 7 février de 10h30 à 12h, la médiathèque La Girafe vous propose un atelier pour sécurisez vos paiements et évitez les mauvaises surprises.

Un atelier d’initiation et de partage autour des outils numériques et d’internet.

Public adulte. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

