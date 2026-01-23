Atelier numérique Acheter en ligne en toute sécurité au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac
Atelier numérique Acheter en ligne en toute sécurité au 3ème Lieu Saint-Paul-Flaugnac mardi 10 février 2026.
Atelier numérique Acheter en ligne en toute sécurité au 3ème Lieu
Saint-Paul-Flaugnac Lot
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-10 16:30:00
2026-02-10
Atelier d’initiation numérique visant à accompagner le public dans l’utilisation d’internet pour les achats en ligne
Atelier d’initiation numérique visant à accompagner le public dans l’utilisation d’internet pour les achats en ligne. La séance permet de découvrir les bons réflexes afin de naviguer et d’acheter en ligne avec confiance et sérénité. L’atelier s’inscrit dans une démarche pédagogique et accessible, favorisant l’autonomie numérique et la prévention des risques liés aux usages en ligne.
Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
English :
Introductory digital workshop to help people use the Internet for online shopping
