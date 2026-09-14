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Atelier numérique : Acheter en ligne EPN Pont-l’Évêque

mardi 17 novembre 2026 · EPN · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
EPN
Adresse
2 Place du Maréchal Foch
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Atelier numérique : Acheter en ligne

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 11:00:00
fin : 2026-11-17 12:30:00

Date(s) :
2026-11-17

À l’approche des fêtes il est
fréquent de commander des cadeaux sur Internet.
Apprenez à vous protéger contre les arnaques pour
acheter en ligne plus sereinement !
À l’approche des fêtes il est
fréquent de commander des cadeaux sur Internet.
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EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique : Acheter en ligne

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L’événement Atelier numérique : Acheter en ligne Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Terre d’Auge Tourisme

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