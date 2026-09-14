Atelier numérique : Acheter en ligne EPN Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Atelier numérique : Acheter en ligne

EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 11:00:00

fin : 2026-11-17 12:30:00

Date(s) :

2026-11-17

À l’approche des fêtes il est

fréquent de commander des cadeaux sur Internet.

Apprenez à vous protéger contre les arnaques pour

acheter en ligne plus sereinement !

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EPN 2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique : Acheter en ligne

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L’événement Atelier numérique : Acheter en ligne Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Terre d’Auge Tourisme