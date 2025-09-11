Atelier numérique ados Espace Joséphine Baker Bourbon-Lancy

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-09-11 10:00:00
fin : 2025-09-11 12:00:00

2025-09-11 2025-10-09 2025-11-06 2025-12-04

Info Jeunes relance les ateliers numériques pour les jeunes (démarches dématérialisées, réalisation CV ou lettre de motivation). Un jeudi par mois.   .

Espace Joséphine Baker 1 Chemin de Boussy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 76 15 00 95 

