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Atelier Numérique Mairie d’Amancey Amancey

Atelier Numérique Mairie d’Amancey Amancey jeudi 3 septembre 2026.

Lieu : Mairie d'Amancey

Adresse : 1 Place de la Mairie

Ville : 25330 Amancey

Département : Doubs

Début : jeudi 3 septembre 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Amancey

Atelier Numérique

Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-10-01 16:00:00

Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12

10 séances pour Maîtrisez votre Smartphone
GRATUIT
Inscription à l’Association Compli’ Cité:
Nadia 06 33 33 84 47
association.complicite@gmail.com   .

Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47  association.complicite@gmail.com

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English : Atelier Numérique

L’événement Atelier Numérique Amancey a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON