Atelier Numérique Mairie d’Amancey Amancey

Amancey

Atelier Numérique

Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-10-01 16:00:00

Date(s) :

2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12

10 séances pour Maîtrisez votre Smartphone

GRATUIT

Inscription à l’Association Compli’ Cité:

Nadia 06 33 33 84 47

association.complicite@gmail.com .

Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com

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English : Atelier Numérique

L’événement Atelier Numérique Amancey a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON