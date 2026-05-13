Atelier Numérique Mairie d’Amancey Amancey
Atelier Numérique Mairie d’Amancey Amancey jeudi 3 septembre 2026.
Amancey
Atelier Numérique
Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-10-01 16:00:00
Date(s) :
2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-29 2026-11-05 2026-11-12
10 séances pour Maîtrisez votre Smartphone
GRATUIT
Inscription à l’Association Compli’ Cité:
Nadia 06 33 33 84 47
association.complicite@gmail.com .
Mairie d’Amancey 1 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com
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English : Atelier Numérique
L’événement Atelier Numérique Amancey a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON