Atelier numérique Applihours par Cotentin digital et la MEF du Cotentin | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Atelier numérique Applihours par Cotentin digital et la MEF du Cotentin | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 18 février à partir de 18h00 pour un atelier Applihours organisé par le Cotentin Digital et la MEF du Cotentin dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas à Cherbourg-en-Cotentin ! .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

