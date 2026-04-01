Atelier numérique Applis’ Party À la découverte de la nature Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Atelier numérique Applis’ Party À la découverte de la nature Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy mercredi 15 avril 2026.
Atelier numérique Applis’ Party À la découverte de la nature
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:00:00
Date(s) :
2026-04-15
L’espace numérique donne rendez-vous aux enfants pour une heure de découvertes et de jeux autour d’applications pour la jeunesse, toutes plus originales les unes que les autres sur le thème de la nature !
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Sur inscription. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier numérique Applis’ Party À la découverte de la nature Erquy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor