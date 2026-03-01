Atelier numérique Applis’ Party Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier numérique Applis’ Party

Les robots contre-attaquent !

L’espace numérique donne rendez-vous aux enfants pour une heure de découvertes et de jeux autour d’applications pour la jeunesse, toutes plus originales les unes que les autres.

Ils découvriront l’univers fascinant des robots, comprendront leur fonctionnement et laisseront libre cours à leur imagination numérique.

Gratuit, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Inscription par téléphone ou mail. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24

