ATELIER NUMÉRIQUE ARNAQUES SUR INTERNET Le Bleymard Mont Lozère et Goulet lundi 28 juillet 2025.

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet Lozère

28 juillet 2025 14:00:00

15:30:00

2025-07-28

Voici le programme des ateliers du numérique de l’été 2025

Atelier Arnaques sur internet Démarchages téléphoniques, publicités mensongères, escroqueries, … Comment naviguer sereinement sur internet ?

Rendez-vous lundi 28/07 de 14h à 15h30 à la France Services du Bleymard

Inscription obligatoire et gratuite, contactez le 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr.

Le Bleymard France Services Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

English :

Here is the program for the Summer 2025 digital workshops:

Internet scams workshop: Telephone canvassing, misleading advertising, scams, … How to surf the Internet safely?

Rendezvous Monday 28/07 from 2pm to 3:30pm at France Services in Le Bleymard

Registration is compulsory and free of charge, please contact 06 08 08 16 98 or jdutron@ccmontlozere.fr.

German :

Hier ist das Programm der digitalen Workshops für den Sommer 2025

Workshop Internetbetrug: Telefonwerbung, irreführende Werbung, Betrügereien, … Wie kann man sich sicher im Internet bewegen?

Treffpunkt: Montag, 28.07. von 14:00 bis 15:30 Uhr in France Services in Le Bleymard

Anmeldung erforderlich und kostenlos. Kontaktieren Sie uns unter 06 08 08 16 98 oder jdutron@ccmontlozere.fr.

Italiano :

Ecco il programma dei workshop digitali per l’estate 2025:

Workshop sulle truffe su Internet: televendite, pubblicità ingannevole, truffe, ecc. Come navigare in Internet in modo sicuro?

Appuntamento lunedì 28/07 dalle 14.00 alle 15.30 presso France Services a Le Bleymard

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita. Contattare lo 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

Espanol :

He aquí el programa de talleres digitales para el verano de 2025:

Taller sobre estafas en Internet: prospección telefónica, publicidad engañosa, timos, etc. ¿Cómo navegar por Internet con seguridad?

Nos vemos el lunes 28/07 de 14:00 a 15:30 en France Services en Le Bleymard

La inscripción es obligatoria y gratuita. Póngase en contacto con el 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

