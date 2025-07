ATELIER NUMÉRIQUE ARNAQUES SUR INTERNET Villefort

ATELIER NUMÉRIQUE ARNAQUES SUR INTERNET Villefort vendredi 25 juillet 2025.

ATELIER NUMÉRIQUE ARNAQUES SUR INTERNET

France Services Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-25 15:30:00

Date(s) :

2025-07-25

Voici le programme des ateliers du numérique de l’été 2025

Atelier Arnaques sur internet Démarchages téléphoniques, publicités mensongères, escroqueries, … Comment naviguer sereinement sur internet ?

Rendez-vous vendredi 25/07 de 14h à 15h30 à la France Services de VILLEFORT

Inscription obligatoire et gratuite, contactez le 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr.

Voici le programme des ateliers du numérique de l’été 2025

Atelier Arnaques sur internet Démarchages téléphoniques, publicités mensongères, escroqueries, … Comment naviguer sereinement sur internet ?

Rendez-vous vendredi 25/07 de 14h à 15h30 à la France Services de VILLEFORT

Inscription obligatoire et gratuite, contactez le 06 08 08 16 98 ou jdutron@ccmontlozere.fr. .

France Services Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jules.dutron@conseiller-numerique.fr

English :

Here is the program for the Summer 2025 digital workshops:

Internet scams workshop: Telephone canvassing, misleading advertising, scams, … How to surf the Internet safely?

Rendezvous Friday 25/07 from 2pm to 3:30pm at France Services in VILLEFORT

Free registration required, contact 06 08 08 16 98 or jdutron@ccmontlozere.fr.

German :

Hier ist das Programm der digitalen Workshops für den Sommer 2025

Workshop Internetbetrug: Telefonwerbung, irreführende Werbung, Betrügereien, … Wie kann man sich sicher im Internet bewegen?

Treffpunkt am Freitag, den 25.07. von 14:00 bis 15:30 Uhr in der France Services in VILLEFORT

Anmeldung erforderlich und kostenlos, wenden Sie sich an 06 08 08 16 98 oder jdutron@ccmontlozere.fr.

Italiano :

Ecco il programma dei workshop digitali per l’estate 2025:

Workshop sulle truffe su Internet: televendite, pubblicità ingannevole, truffe, ecc. Come navigare in Internet in modo sicuro?

Appuntamento venerdì 25/07 dalle 14.00 alle 15.30 presso France Services a VILLEFORT

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita. Contattare lo 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

Espanol :

He aquí el programa de talleres digitales para el verano de 2025:

Taller sobre estafas en Internet: prospección telefónica, publicidad engañosa, timos, etc. ¿Cómo navegar por Internet con seguridad?

Nos vemos el viernes 25/07 de 14:00 a 15:30 en France Services en VILLEFORT

La inscripción es obligatoria y gratuita. Póngase en contacto con el 06 08 08 16 98 o jdutron@ccmontlozere.fr.

L’événement ATELIER NUMÉRIQUE ARNAQUES SUR INTERNET Villefort a été mis à jour le 2025-07-17 par 48-OT Mont Lozere