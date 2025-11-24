Atelier numérique CANVA Communauté de Communes Cercy-la-Tour

Atelier numérique CANVA

Début : 2025-11-24 17:30:00

fin : 2025-11-24 19:30:00

2025-11-24

Atelier numérique à destination des professionnels et des associations. Apportez votre PC, si vous n’avez pas de PC portable signalez le nous pour que nous puissions en prévoir. Inscription recommandée. .

Communauté de Communes 8 rue du Port Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté l.jecker@missionnumerique.fr

