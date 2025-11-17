Atelier numérique CANVA Centre social Châtillon-en-Bazois
Centre social 1, rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-17 17:30:00
fin : 2025-11-17 19:30:00
2025-11-17
Atelier numérique à destination des professionnels et des associations. Apportez votre PC, si vous n’avez pas de PC portable signalez le nous pour que nous puissions en prévoir. Inscription recommandée. .
Centre social 1, rue de la Picherotte Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté l.jecker@missionnumerique.fr
