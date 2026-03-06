Atelier numérique Canva débuter sans stress Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Canva débuter sans stress
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-06
2026-03-06
Lancez-vous sur Canva créez votre compte et apprenez les bases pour créer des designs à l’infini gratuitement.
(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription)
(14h>16h, à partir de 13 ans, sur inscription) .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067657921 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier numérique Canva débuter sans stress
Canva: getting started without stress
Get started on Canva: create your account and learn the basics to create endless designs for free.
(2pm>4pm, ages 13 and up, registration required)
L’événement Atelier numérique Canva débuter sans stress Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande