Atelier numérique Canva débuter sans stress Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Canva débuter sans stress

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Lancez-vous sur Canva créez votre compte et apprenez les bases pour créer des designs à l’infini gratuitement.

+13ans, sur inscription

Lancez-vous sur Canva créez votre compte et apprenez les bases pour créer des designs à l’infini gratuitement.

+13ans, sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Canva débuter sans stress

Get started on Canva: create your account and learn the basics to create endless designs for free.

+13 years, on registration

L’événement Atelier numérique Canva débuter sans stress Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande