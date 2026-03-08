Atelier numérique Canva débuter sans stress Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Canva débuter sans stress 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 2026-04-24

Atelier numérique Canva débuter sans stress Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 24 avril 2026.

Atelier numérique Canva débuter sans stress

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Lancez-vous sur Canva créez votre compte et apprenez les bases pour créer des designs à l’infini gratuitement.
+13ans, sur inscription
Lancez-vous sur Canva créez votre compte et apprenez les bases pour créer des designs à l’infini gratuitement.
+13ans, sur inscription   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Canva débuter sans stress

Get started on Canva: create your account and learn the basics to create endless designs for free.
+13 years, on registration

L’événement Atelier numérique Canva débuter sans stress Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande

Prochains événements à Labouheyre