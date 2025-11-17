Atelier numérique CANVA Notre Moulin Luzy

Atelier numérique CANVA

Notre Moulin 5, rue du Moulin Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 17:30:00

fin : 2025-11-17 19:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Atelier numérique à destination des professionnels et des associations. Apportez votre PC, si vous n’avez pas de PC portable signalez le nous pour que nous puissions en prévoir. Inscription recommandée. .

Notre Moulin 5, rue du Moulin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté l.jecker@missionnumerique.fr

English : Atelier numérique CANVA

German : Atelier numérique CANVA

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier numérique CANVA Luzy a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Rives du Morvan