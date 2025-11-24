Atelier numérique CANVA Communauté de Communes Moulins-Engilbert
Atelier numérique CANVA
Communauté de Communes 11 place Lafayette Moulins-Engilbert Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-24 17:30:00
fin : 2025-11-24 19:30:00
2025-11-24
Atelier numérique à destination des professionnels et des associations. Apportez votre PC, si vous n’avez pas de PC portable signalez le nous pour que nous puissions en prévoir. Inscription recommandée. .
Communauté de Communes 11 place Lafayette Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté l.jecker@missionnumerique.fr
