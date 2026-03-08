Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre vendredi 10 avril 2026.
Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Conseils pratiques, créativité et mise en page professionnelle au rendez-vous ! Attention, venez avec les contenus rédigés !
+13ans, sur inscription
Conseils pratiques, créativité et mise en page professionnelle au rendez-vous ! Attention, venez avec les contenus rédigés !
+13ans, sur inscription .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro
Practical advice, creativity and professional layout! Please bring your own content!
+13 years old, registration required
L’événement Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande