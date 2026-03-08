Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Conseils pratiques, créativité et mise en page professionnelle au rendez-vous ! Attention, venez avec les contenus rédigés !

+13ans, sur inscription

Conseils pratiques, créativité et mise en page professionnelle au rendez-vous ! Attention, venez avec les contenus rédigés !

+13ans, sur inscription .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro

Practical advice, creativity and professional layout! Please bring your own content!

+13 years old, registration required

L’événement Atelier numérique Canva Réaliser son CV comme un pro Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande