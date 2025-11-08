Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages Médiathèque de Labouheyre Labouheyre
Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages Médiathèque de Labouheyre Labouheyre samedi 8 novembre 2025.
Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Approfondissez vos compétences avec ChatGPT et optimisez vos pratiques.
à partir de 13 ans, sur inscription
Approfondissez vos compétences avec ChatGPT et optimisez vos pratiques.
à partir de 13 ans, sur inscription .
Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages
Deepen your skills with ChatGPT and optimize your practices.
from 13 years old, on registration
German : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages
Vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten mit ChatGPT und optimieren Sie Ihre Praktiken.
ab 13 Jahren, nach Anmeldung
Italiano :
Approfondite le vostre competenze con ChatGPT e ottimizzate le vostre pratiche.
a partire da 13 anni, registrazione obbligatoria
Espanol : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages
Profundice sus conocimientos con ChatGPT y optimice sus prácticas.
a partir de 13 años, inscripción obligatoria
L’événement Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Cœur Haute Lande