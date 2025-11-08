Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages Médiathèque de Labouheyre Labouheyre

Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages

Médiathèque de Labouheyre 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Gratuit

Début : 2025-11-08

Approfondissez vos compétences avec ChatGPT et optimisez vos pratiques.

à partir de 13 ans, sur inscription

à partir de 13 ans, sur inscription .

+33 5 58 07 16 56 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages

Deepen your skills with ChatGPT and optimize your practices.

from 13 years old, on registration

German : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages

Vertiefen Sie Ihre Fähigkeiten mit ChatGPT und optimieren Sie Ihre Praktiken.

ab 13 Jahren, nach Anmeldung

Italiano :

Approfondite le vostre competenze con ChatGPT e ottimizzate le vostre pratiche.

a partire da 13 anni, registrazione obbligatoria

Espanol : Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages

Profundice sus conocimientos con ChatGPT y optimice sus prácticas.

a partir de 13 años, inscripción obligatoria

