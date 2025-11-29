Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier numérique ChatGPT comment optimiser vos usages

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Approfondissez vos compétences avec ChatGPT et optimisez vos pratiques.

Sur inscription, +13 ans

English :

Deepen your skills with ChatGPT and optimize your practices.

Registration required, +13 years old

