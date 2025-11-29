Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Introduction à la notion d’intelligence artificielle, ses usages et enjeux et première prise en main de l’outil.

Sur inscription, +13 ans

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English :

Introduction to the concept of artificial intelligence, its uses and challenges, and an initial introduction to the tool.

Registration required, +13 yrs

