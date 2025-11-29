Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre jeudi 18 décembre 2025.
Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Introduction à la notion d’intelligence artificielle, ses usages et enjeux et première prise en main de l’outil.
Sur inscription, +13 ans
Introduction à la notion d’intelligence artificielle, ses usages et enjeux et première prise en main de l’outil.
Sur inscription, +13 ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
English :
Introduction to the concept of artificial intelligence, its uses and challenges, and an initial introduction to the tool.
Registration required, +13 yrs
L’événement Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cœur Haute Lande