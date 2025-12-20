Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.

+13 ans, sur inscription, 2h.

Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.

+13 ans, sur inscription, 2h. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous

Discover AI: learn how to use ChatGPT and explore the fundamentals of artificial intelligence.

ages +13, 2 hrs.

L’événement Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Labouheyre a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Cœur Haute Lande