Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous samedi 31 janvier 2026.
Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Découverte de l’IA apprenez à utiliser ChatGPT et explorez les fondamentaux de l’intelligence artificielle.
+13 ans, sur inscription, 2h.
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Atelier Numérique ChatGPT & IA les bases pour tous
Discover AI: learn how to use ChatGPT and explore the fundamentals of artificial intelligence.
ages +13, 2 hrs.
